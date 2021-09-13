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13 сентября 2021, 13:15 276

Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19 - исследование

13 сентября 2021, 13:15 276
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из открытых источников
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По состоянию на конец августа 2021 года не планируют в ближайшее время вакцинироваться от коронавируса 56,5% взрослых украинцев. Планируют делать прививки около четверти респондентов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на результаты исследования фонда "Демократические инициативы".

По данным исследования, сейчас вакцинировалось от COVID-19 в Украине около 18% взрослого населения страны. Еще около четверти взрослых украинцев планируют прививаться в ближайшее время

В то же время более 50% украинцев вакцинироваться от COVID-19 не планируют.

Как отмечают социологи, показатели нежелания вакцинироваться в Украине - одни из самых высоких в мире и по сравнению с соседними государствами, где имеются данные таких опросов.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром политической социологии в течение 14-24 августа 2021 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.

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