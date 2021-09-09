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Оккупанты на Донбассе ранили защитника Украины
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09 сентября 2021, 10:59 7

Оккупанты на Донбассе ранили защитника Украины

09 сентября 2021, 10:59 7
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Фото из открытых источников
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Боевики сегодня снова обстреляли позиции украинских защитников и ранили нашего военного

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Обстрел провели в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое", - сообщили в ООС.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты на Донбассе ранили двух украинских военных. Также они обстреляли позиции ВСУ 11 раз.

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