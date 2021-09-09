День на Донбасі: дев’ять обстрілів окупантами, один український боєць тяжко поранений
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку цієї доби зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню
Про це повідомляє штаб ООС, передає RegioNews.
У напрямку населеного пункту Гранітне російські найманці застосували великокаліберні кулемети по позиціях наших захисників.
Неподалік Красногорівки противник двічі вів вогонь з мінометів 120 калібру та ручних протитанкових гранатометів.
Під щільний вогонь противника потрапили позиції наших захисників поблизу населеного пункту Верхнє Торецьке. Ворог здійснив численні обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Біля Нью-Йорку російські найманці обстрілювали наші позиції з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Новозванівки російсько-окупаційні війська чотири рази вели вогонь із забороненої зброї, застосувавши міномети 120-го калібру, а також станкові протитанкові гранатомети.
В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я - тяжкий, - повідомляють у штабі.
На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Окрім цього, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 4 гектари території, передали на знищення 125 вибухонебезпечних предметів та повністю відновили 8 пошкоджених будинків.
Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Як повідомлялося, сьогодні окупанти вгатили по житлових будинках на околиці Мар'їнки, а вчора обстріляли село на Луганщині й поранили шістьох наших військових.