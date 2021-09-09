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День на Донбасі: дев’ять обстрілів окупантами, один український боєць тяжко поранений
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09 вересня 2021, 18:26 105

День на Донбасі: дев’ять обстрілів окупантами, один український боєць тяжко поранений

09 вересня 2021, 18:26 105
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Фото з відкритих джерел
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Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку цієї доби зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню

Про це повідомляє штаб ООС, передає RegioNews.

У напрямку населеного пункту Гранітне російські найманці застосували великокаліберні кулемети по позиціях наших захисників.

Неподалік Красногорівки противник двічі вів вогонь з мінометів 120 калібру та ручних протитанкових гранатометів.

Під щільний вогонь противника потрапили позиції наших захисників поблизу населеного пункту Верхнє Торецьке. Ворог здійснив численні обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Біля Нью-Йорку російські найманці обстрілювали наші позиції з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Новозванівки російсько-окупаційні війська чотири рази вели вогонь із забороненої зброї, застосувавши міномети 120-го калібру, а також станкові протитанкові гранатомети.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я - тяжкий, - повідомляють у штабі.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Окрім цього, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 4 гектари території, передали на знищення 125 вибухонебезпечних предметів та повністю відновили 8 пошкоджених будинків.

Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Як повідомлялося, сьогодні окупанти вгатили по житлових будинках на околиці Мар'їнки, а вчора обстріляли село на Луганщині й поранили шістьох наших військових.

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