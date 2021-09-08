Бойовики на Донбасі використали заборонені системи дистанційного мінування
Українська сторона СЦКК вчергове повідомила про грубі порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів. Вони використали заборонене Мінськими угодами озброєння
Про це повідомляє пресцентр ООС, передає RegioNews.
Так, близько 19 години 7 серпня 2021 року збройні формування РФ під час обстрілу з напрямку окупованого населеного пункту Молодіжне в напрямку населеного пункту Кримське здійснили дистанційне мінування позицій Збройних Сил України за допомогою РПГ із застосуванням ПОМ-2 (10 мін), - повідомляють в ООС.
Українською стороною СЦКК було проведено верифікацію мінування та за допомогою встановленого координаційного механізму поінформовано СММ ОБСЄ.
Дії окупантів несуть пряму загрозу життю військовослужбовців Збройних Сил України та протирічать Мінським домовленостям, - наголосили в ООС.
Як повідомлялося, на Донбасі бойовики замінували місцевість поблизу Катеринівки та поранили бійця ООС.