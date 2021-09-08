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На Донбасі окупанти знову обстріляли наших захисників з забороненої Мінськими угодами зброї
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08 вересня 2021, 15:48 125

Бойовики на Донбасі використали заборонені системи дистанційного мінування

08 вересня 2021, 15:48 125
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Фото штабу ООС
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Українська сторона СЦКК вчергове повідомила про грубі порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів. Вони використали заборонене Мінськими угодами озброєння

Про це повідомляє пресцентр ООС, передає RegioNews.

Так, близько 19 години 7 серпня 2021 року збройні формування РФ під час обстрілу з напрямку окупованого населеного пункту Молодіжне в напрямку населеного пункту Кримське здійснили дистанційне мінування позицій Збройних Сил України за допомогою РПГ із застосуванням ПОМ-2 (10 мін), - повідомляють в ООС.

Українською стороною СЦКК було проведено верифікацію мінування та за допомогою встановленого координаційного механізму поінформовано СММ ОБСЄ.

Дії окупантів несуть пряму загрозу життю військовослужбовців Збройних Сил України та протирічать Мінським домовленостям, - наголосили в ООС.

Як повідомлялося, на Донбасі бойовики замінували місцевість поблизу Катеринівки та поранили бійця ООС.

Донбас ООС мінування мінські угоди бойовики

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