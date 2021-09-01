Харьковский суд дал 8 лет украинцу за сотрудничество с "ополчением Донбасса"

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Харьковский райсуд приговорил к 8 годам лишения свободы гражданина Украины за сотрудничество с российскими оккупантами

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу СБУ

Задокументировано, что злоумышленник по собственной инициативе в мае 2014 года начал сотрудничество с российскими оккупантами: вступил в состав незаконного вооруженного формирования так называемого "народного ополчения Донбасса".

По данным следствия, он с огнестрельным оружием охранял позиции террористической организации "ЛНР", вел собирал информацию о позиции подразделений Вооруженных Сил Украины и других украинских воинских формирований, задействованных в проведении АТО/ООС. За это боевик регулярно получал деньги от оккупантов.

Получив боевое ранение, он переехал на лечение в Россию, рассчитывая получить российское гражданство "за заслуги". Но вместо паспорта РФ получил тюремный срок за незаконные сделки с наркотиками. После отбытия наказания вернулся в Украину где его и задержали

В ходе обыска, проведенного по месту его проживания обнаружено и изъято:

боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалами;

установлены координаты места нахождения схрона с боевыми средствами поражения, в том числе реактивными штурмовыми гранатами РШГ-1 производства РФ.

По приговору суда гражданин Украины признан виновным за участие в террористической организации "ЛНР" и хранении боеприпасов и приговорили к восьми годам лишения свободы.