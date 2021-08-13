В Киеве напали на "Слугу народа" Беленюка

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На народного депутата и олимпийского чемпиона Жана Беленюка 13 августа напали в центре Киева

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Беленюка в Facebook.

Группа молодых людей пыталась спровоцировать конфликт, однако до драки не дошло.

"Несколько минут назад неизвестные мне молодые люди, подойдя к меня в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая оскорбительные вещи. Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально", - написал он.

Напомним, накануне в Голосеевском районе Киева на улице Маршала Конева произошла стрельба в ресторане, в результате чего один человек был ранен.