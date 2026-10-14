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14 октября 2026, 17:59

На Волыни разоблачили незаконную вырубку леса более чем на 15 млн гривен

14 октября 2026, 17:59
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Фото: Нацполиция
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На Волыни правоохранители разоблачили схему незаконной вырубки и сбыта древесины, к которой, по данным следствия, причастны частный предприниматель и чиновники лесничества. В результате незаконной заготовки около 2000 сосен государству нанесли ущерб более чем на 15 миллионов гривен

Об этом сообщила Нацполиция, передает RegioNews .

По данным Национальной полиции, участники схемы прикрывали незаконную заготовку древесины документами о якобы законной деятельности. Чтобы скрыть происхождение лесоматериалов, они использовали бирки и повторно накладные.

В частности, работники лесничества вносили ложные сведения в систему учета древесины и оформляли накладные на организатора схемы. Это позволяло скрывать незаконное перемещение лесоматериалов.

После разгрузки доверенное лицо снимало с бревен бирки и использовало их вместе с накладными для оформления последующих перевозок.

Кроме того, перед обработкой незаконно срубленных деревьев злоумышленник перебивал бирки из бревен, которые легально приобрели на аукционе, на незаконно заготовленную древесину. Вырученные от продажи средства подельники распределяли между собой.

Организатору схемы и его доверенному лицу сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса Украины - незаконная порубка, перевозка, хранение или сбыт леса.

Четырем чиновникам лесничеств дополнительно инкриминируют превышение власти или служебных полномочий по ч. 3 ст. 365 УК Украины.

Напомним, что в Киевской области суд обязал возместить почти 558 тысяч гривен ущерба, нанесенного окружающей среде незаконной порубкой леса. Речь идет о вырубке 99 деревьев на территории одного из лесничеств Фастовского района.

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