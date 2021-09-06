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Украина уже на следующей неделе может перейти в "желтую" зону карантина, - Ляшко
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06 сентября 2021, 13:40 30

Украина уже на следующей неделе может перейти в "желтую" зону карантина, - Ляшко

06 сентября 2021, 13:40 30
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Фото: Минздрав
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Министерство здравоохранения направило представление Кабмину о переводе Украины в "желтую" зону карантина

Как сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире "Украина 24", ожидается, что усиление карантина будет уже со следующего понедельника, пишет RegioNews.

По его словам, сегодня Украина превысила индикаторы, которые могут перенести страну из "зеленой" в "желтую" зону.

"Минздрав подал соответствующее представление Кабмину. На этой неделе будет комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая рассмотрит наше обращение. Скорее всего, со следующего понедельника Украина перейдет в желтый уровень эпидемической опасности", - сообщил Ляшко.

Напомним, на прошлой неделе четыре области Украины не соответствовали "зеленой" зоне карантина.

коронавирус Украина карантин Минздрав Виктор Ляшко

 
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