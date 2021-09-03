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03 сентября 2021, 17:14 100

В суд пошло дело о взятке экс-главы Черновицкого облсовета, который требовал взятку $400 тысяч

03 сентября 2021, 17:14 100
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Фото из открытых источников
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Бывшего председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна будут судить за требование взятки, которую он получил от предпринимателя за передачу в аренду коммунального оздоровительного комплекса "Брусница”

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро.

Отмечается, что досудебное расследование по этому делу завершено.

По данным НАБУ, в июле 2019 года председатель Черновицкого облсовета требовал у местного предпринимателя 400 тысяч долларов взятки, но в итоге они договорились о вдвое меньшей сумме - 200 тысяч долларов. За эти деньги чиновник обещал посодействовать в передаче в аренду оздоровительного комплекса-санатория "Брусница" в Черновицкой области, который находится в коммунальной собственности.

"С августа по октябрь 2019-го детективы задокументировали получение главой Черновицкого облсовета части обещанной суммы - $180 000", - сказано в сообщении.

Напомним, в прошлом году 20 октября председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна в шестой раз отстранили от должности.

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