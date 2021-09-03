На Ровенщине разоблачили таможенников, которые нанесли государству ущерб на 15 млн

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В Ровенской области Служба безопасности Украины ликвидировала незаконную схему по растаможке автомобилей. Были разоблачены должностные лица таможенных постов "Ровно" и "Дубно" Полесской таможни

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, схема была довольно простой. Представители коммерческих структур подавали в таможенные органы документы, содержавшие недостоверные сведения о датах производства и первой регистрации автомобилей. Это позволяло уменьшать коэффициент акцизного сбора в 40 раз, а соответственно и существенно занижать НДС.

В свою очередь таможенники не в полном объеме проверяли достоверность представленных документов.

Таким образом ущерб бюджету при растаможке лишь одного грузового автомобиля составил от 50 до 700 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

За три года чиновники осуществили таможенное оформление более 300 грузовых автомобилей. По предварительным данным, такая противоправная деятельность таможенников нанесла государству ущерб более чем на 15 миллионов гривен.

Во время проведения обысков в служебных помещениях Полесской таможни правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области таможенники пытались продать на аукционе 200 тонн гнилых слив.