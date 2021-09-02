В Киеве разоблачили рекламное агентство, разрабатывавшее информкампании для боевиков
В Киеве специалисты Службы безопасности Украины разоблачили рекламное агентство, которое занималось разработкой информационных кампаний для террористических организаций "ЛНР/ДНР" и оккупационной "власти" Крыма
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Следователи установили, что упомянутое агентство начало работать над пропагандистскими материалами еще в 2014 году - тогда они разрабатывали макеты антиукраинских бигбордов, которые размещали в ОРДЛО, Крыму и распространяли через местные СМИ.
Как отмечают в службе, указанные рекламные материалы содержали явные призывы к расколу и федерализации Украины.
В архивах агентства, которые удалось изъять во время обысков, нашли макеты и готовую продукцию с надписями: "Харьковская республика", "Одесская республика".
По данным СБУ, киевское агентство является дочерней компанией московской фирмы и полностью контролируется гражданами РФ.
Напомним, СБУ ликвидировала агентурную сеть "ЛНР", которая планировала устроить теракты.
Раньше в Днепре задержали шпиона "ДНР": собирал информацию о военных подразделениях.