В Киеве разоблачили рекламное агентство, разрабатывавшее информкампании для боевиков

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В Киеве специалисты Службы безопасности Украины разоблачили рекламное агентство, которое занималось разработкой информационных кампаний для террористических организаций "ЛНР/ДНР" и оккупационной "власти" Крыма

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Следователи установили, что упомянутое агентство начало работать над пропагандистскими материалами еще в 2014 году - тогда они разрабатывали макеты антиукраинских бигбордов, которые размещали в ОРДЛО, Крыму и распространяли через местные СМИ.

Как отмечают в службе, указанные рекламные материалы содержали явные призывы к расколу и федерализации Украины.

В архивах агентства, которые удалось изъять во время обысков, нашли макеты и готовую продукцию с надписями: "Харьковская республика", "Одесская республика".

По данным СБУ, киевское агентство является дочерней компанией московской фирмы и полностью контролируется гражданами РФ.

Напомним, СБУ ликвидировала агентурную сеть "ЛНР", которая планировала устроить теракты.

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