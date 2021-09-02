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02 сентября 2021, 14:13 1548

Семенченко стало плохо во время судебного заседания: голодает 36 дней

02 сентября 2021, 14:13 1548
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Фото: Facebook
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Народному депутату 8 созыва Верховной Рады Семену Семенченко, которого подозревают в причастности к созданию "частной военной компании", стало плохо во время заседания суда 2 сентября

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook Семенченко.

В судебном заседании объявлен перерыв до 14:00. Во время речи Семену Семенченко стало плохо, вызвали скорую. Сегодня 36 день голодовки", - говорится в сообщении.

Известно, что в Соломенском райсуде столицы должно состояться рассмотрение ходатайства защитников Семенченко об изменении меры пресечения, не предусматривающей содержания под стражей.

Напомним, 24 марта СБУ задержала агента НАБУ Шевченко и Семена Семенченко. Им инкриминируют организацию не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

26 марта Семенченко суд отправил под стражу на 2 месяца. Меру пресечения без права внесения залога.

14 июля суд изменил меру пресечения Семенченко и отправил его под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

20 августа Семен Семенченко во время судебного заседания объявил о начале бессрочной голодовки.

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