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Оккупанты увеличили количество обстрелов на Донбассе: ранены двое военнослужащих ООС
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30 августа 2021, 08:11 8

Оккупанты увеличили количество обстрелов на Донбассе: ранены двое военнослужащих ООС

30 августа 2021, 08:11 8
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 29 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, вблизи Широкино вооруженные формирования боевиков обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра. У Золотого-4 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, недалеко от населенного пункта Причепиловка оккупанты вели огонь из подствольных гранатометов, а возле Попасной из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Золотого-3 российские боевики обстреляли украинские позиции со станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов, а в направлении Крымского из РПГ и пулеметов.

Также, на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов российско-оккупационных войск 2 военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинов транспортировали в лечебные учреждения", - сообщают в ООС.

Отмечается, что состояние здоровья одного раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое, другого – удовлетворительное.

По состоянию на 7 часов утра, 30 августа, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Новозвановки.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Двое наших защитников ранены.

Донбасс война ООС военная техника обстрелы

 
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