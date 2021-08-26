Минздрав планирует в случае локдауна разрешить работать компаниям, в которых будет 80% привитых от COVID - 19 сотрудников-депутат

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Министерство здравоохранения планирует в случае локдауна разрешить работать тем компаниям, в которых по меньшей мере 80% привитых от COVID-19 сотрудников

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий главы комитета по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого для РБК-Украина

"Есть планы МИНЗДРАВА и я их поддерживаю: если будут жесткие ограничения в стране, то предприятия и компании, у которых 80% привитых сотрудников, смогут не закрываться. Такую норму уже утвердили для школ", - сказал он.

Также в случае жестких карантинных ограничений посещать ТРЦ без помех смогут лишь те посетители, которые были привиты. Остальным будут предлагать на месте сдать экспресс-тесты или пройти ПЦР-тестирование.

Напомним, что 25 августа в Министерстве здравоохранения допустили, что украинцы, которые имеют COVID-сертификат вакцинации против коронавируса, смогут посещать публичные места в случае введения жесткого карантина.