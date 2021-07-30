Со следующей недели в Украине можно будет сделать прививку от COVID-19 детям от 12 лет

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В Украине начнут вакцинировать от COVID детей от 12 лет. Однако, это возможно при условии соответствующего медицинского заключения врача или при выезде за границу

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире "Завтрака с 1+1", передает RegioNews.

По его словам, приказ подписан на этой неделе и со следующей вакцинацию детей от 12 лет можно будет сделать.

Вакцинация подростков доступна только по показаниям - либо тяжелые соматические заболевания, либо определенные гуманитарные вещи, которые связаны с выездом за границу или обучением за рубежом, - сказал он.

Кузин сообщил, что есть четкая инструкция, как это надо делать.

Основа заключается в том, что такому ребенку должно быть выдано медицинское заключение, и только с таким выводом он должен прийти в центр вакцинации. Или, если это обучение за рубежом, должна быть справка в произвольной форме, которая оформляется педиатром, - сообщил он.

Для прививки подростков будет использоваться только вакцина Pfizer.

Главный санврач отметил, что сейчас массовая вакцинация детей не предусматривается.

Мы ее пока не рассматриваем. Мы хотим убедиться, что сейчас все группы риска охвачены первично прививками, - сказал Кузин.

Как сообщалось, в Минздраве рассказали, что работу определенных заведений могут привязать к вакцинации.

Также в Минздраве назвали условие отмены маскового режима.