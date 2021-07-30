09:31  30 июля
На территории психиатрической больницы в Киеве произошел взрыв: погиб парень
14:22  30 июля
На Черниговщине из-за детских игр с огнем сгорели два дома и автомобиль
08:11  30 июля
Боевики вели огонь вблизи восьми населенных пунктов на Донбассе
UA | RU
UA | RU
30 июля 2021, 12:14 505

Со следующей недели в Украине можно будет сделать прививку от COVID-19 детям от 12 лет

30 июля 2021, 12:14 505
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине начнут вакцинировать от COVID детей от 12 лет. Однако, это возможно при условии соответствующего медицинского заключения врача или при выезде за границу

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире "Завтрака с 1+1", передает RegioNews.

По его словам, приказ подписан на этой неделе и со следующей вакцинацию детей от 12 лет можно будет сделать.

Вакцинация подростков доступна только по показаниям - либо тяжелые соматические заболевания, либо определенные гуманитарные вещи, которые связаны с выездом за границу или обучением за рубежом, - сказал он.

Кузин сообщил, что есть четкая инструкция, как это надо делать.

Основа заключается в том, что такому ребенку должно быть выдано медицинское заключение, и только с таким выводом он должен прийти в центр вакцинации. Или, если это обучение за рубежом, должна быть справка в произвольной форме, которая оформляется педиатром, - сообщил он.

Для прививки подростков будет использоваться только вакцина Pfizer.

Главный санврач отметил, что сейчас массовая вакцинация детей не предусматривается.

Мы ее пока не рассматриваем. Мы хотим убедиться, что сейчас все группы риска охвачены первично прививками, - сказал Кузин.

Как сообщалось, в Минздраве рассказали, что работу определенных заведений могут привязать к вакцинации.

Также в Минздраве назвали условие отмены маскового режима.

вакцинация дети санврач Игорь Кузин Pfizer

В Украине продлят карантин, - Минздрав
30 июля 2021, 10:48
В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 150 тысяч человек
30 июля 2021, 09:49
В Украине хотят ввести QR-коды вакцинации
29 июля 2021, 15:31
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Ермак, Разумков и парки досуга. Как прошла вторая серия регионального противостояния между Зеленским и Кличко
Смена главнокомандующего ВСУ. Кто такой Залужный, и как указ президента скажется на Черниговщине
Все публикации »
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua