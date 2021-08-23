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23 августа 2021, 14:49 4

Убытки от оккупации Крыма оцениваются в более чем 100 миллирдов долларов - премьер

23 августа 2021, 14:49 4
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Пресс-служба КМУ
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Убытки от оккупации Крыма по оценке экспертов составляют более 100 миллиардов долларов

Как передает RegioNews, об этом выступая на саммите "Крымской платформы" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Украина понесла огромные экономические потери от оккупации Крыма. Общие потенциальные убытки сегодня оцениваются экспертами - более 100 млрд долларов. Это - потерянные природные ресурсы, это потерянные активы государства, это - потерянная промышленность, а главное - это негативные последствия для людей, страдающих от политики страны-агрессора", - сказал глава правительства.

По словам премьера, поэтому одна из приоритетных задач сегодня - это заставить Российскую Федерацию по решению международных судов начать платить за свои действия.

"Уже есть не один положительный пример, когда украинские государственные и частные структуры выигрывают соответствующие судебные процессы", - добавил Шмыгаль.

Он также добавил, что милитаризация Россией Крыма и выкачивание природных ресурсов поставили временно оккупированный полуостров на грань экологической катастрофы.

Глава правительства подчеркнул, что дом миллионов украинцев превращается фактически в военную базу и режимный оккупационный объект.

"Оккупация Крыма - это не сугубо внутриполитическая проблема Украины, это проблема мирового масштаба, которая фактически разрушает систему международной безопасности", - подчеркнул Шмыгаль.

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