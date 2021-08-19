В Украине до 2035 года планируется построить новый военно-морской флот - Зеленский

В Украине до 2035 года планируют реализовать большую программу по развитию военно-морского флота.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу Главы государства

"Относительно нашего военно-морского флота - сейчас у нас есть три этапа. До 2035 года - строительство большого флота. Первый этап мы будем видеть в реальности – он точно будет к 2024 году. Второй этап укладывается до 2030 года, третий – до 2035 года", – рассказал Глава государства.

Президент отметил, что в Украине создается инфраструктура для строительства военно-морского флота: малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Кроме того, планируют начать развитие военно-морских баз.

"Первой будет строиться (военно-морская база. – ред.) в Бердянске. Идея – в поддержке этого проекта со стороны Европейского Союза, со стороны Великобритании, США. Мы точно получили полную поддержку этого проекта со стороны Великобритании. У меня будет встреча с Президентом США, и это (развитие Военно-Морских сил Украины. - Ред.) является частью нашей встречи и частью Крымской платформы", – сообщил Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что вопрос разблокирования Черноморского и Азовского побережий является частью деоккупации Крыма.

По его словам, Украина увеличивает присутствие флота союзников из стран НАТО в акватории Черного и Азовского морей.

"Это не только вопрос Sea Breeze, это и отношение, и постоянная работа, сотрудничество нашего Министерства обороны с США и странами Евросоюза. Также у нас есть реальные договоренности в этом направлении с Турцией и Великобританией", – подчеркнул Глава государства.