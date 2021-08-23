В двух регионах превышен уровень заболеваемости COVID-19 - Минздрав

Фото из открытых источников

По состоянию на 23 августа все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне, однако в почти половине областей один или более эпидемиологических показателей выше нормы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.

В частности, в Черновицкой области динамика госпитализаций, хотя и снижается, однако превышает показатель для "зеленой" зоны – 66,9%. Днем ранее этот показатель был 71,8%, а еще раньше – 84,5%.

В Киеве и Луганской области уровень заболеваемости превышает показатель "зеленой" зоны. В столице это 81, в Луганской области, соответственно 87.

В 10 областях превышен коэффициент выявления новых случаев инфицирования. Тройка "лидеров" по этому показателю, по данным МОЗ: Черновицкая область – 5,9%, Сумская – 5,4% Тернопольская – 5,2%

Напомним, в Украине за 22 августа зафиксировано 610 новых случаев заболевания COVID -19