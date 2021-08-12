У Раді пропонують зобов'язати всіх користувачів мобільного зв'язку реєструватися за паспортом

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Рабочая группа комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации подготовила законопроект об обязательной регистрации пользователей мобильной связи по паспорту

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт комитета

Документом предусматривается, что каждый пользователь мобильной связи обязан зарегистрироваться у оператора в порядке установленном правилами предоставления и получения электронных коммуникационных услуг.

Согласно законопроекту, будет введена обязательная идентификация путем заключения соответствующего договора.

"Несмотря на то, что большинство абонентских номеров сегодня уже "привязаны" к конкретным лицам через банковские услуги, регистрация у поставщиков электронных коммуникационных услуг является лишь формальностью, что создаст условия для применения надежной защиты абонентов от мошеннических схем", - отмечается в пояснительной записке

Законопроектом предлагается предоставить переходный период до 1 января 2025 года, во время которого пользователи мобильной связи на основании договора, заключенного до вступления в силу данного закона, без идентификации у поставщика электронных коммуникационных услуг смогут идентифицироваться.

В ином случае пользователям перестанут предоставлять услуги мобильного оператора.

Напомним, что аналогичные нормы были в "диктаторских" законах 16 января