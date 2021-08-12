08:44  12 августа
COVID в Украине: за сутки госпитализировали 588 человек
11:29  12 августа
Кабмин назначил главе МВД Монастырскому нового заместителя
08:09  12 августа
Сутки в ООС: из-за обстрелов боевиков погиб мирный житель
UA | RU
UA | RU
12 августа 2021, 13:49 9

У Раді пропонують зобов'язати всіх користувачів мобільного зв'язку реєструватися за паспортом

12 августа 2021, 13:49 9
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Рабочая группа комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации подготовила законопроект об обязательной регистрации пользователей мобильной связи по паспорту

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт комитета

Документом предусматривается, что каждый пользователь мобильной связи обязан зарегистрироваться у оператора в порядке установленном правилами предоставления и получения электронных коммуникационных услуг.

Согласно законопроекту, будет введена обязательная идентификация путем заключения соответствующего договора.

"Несмотря на то, что большинство абонентских номеров сегодня уже "привязаны" к конкретным лицам через банковские услуги, регистрация у поставщиков электронных коммуникационных услуг является лишь формальностью, что создаст условия для применения надежной защиты абонентов от мошеннических схем", - отмечается в пояснительной записке

Законопроектом предлагается предоставить переходный период до 1 января 2025 года, во время которого пользователи мобильной связи на основании договора, заключенного до вступления в силу данного закона, без идентификации у поставщика электронных коммуникационных услуг смогут идентифицироваться.

В ином случае пользователям перестанут предоставлять услуги мобильного оператора.

Напомним, что аналогичные нормы были в "диктаторских" законах 16 января

паспорт регистрация

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Экологическая катастрофа в Житомире: усидит ли снова на своем месте глава "Житомирводоканала"
Скандал в Конотопе: "шкурняки" депутатов или глобальная кампания по усмирению мэров
Все публикации »
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram