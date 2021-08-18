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18 августа 2021, 11:51 2

Украина пока не планирует закрывать границу из-за штамма "Дельта"

18 августа 2021, 11:51 2
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Фото из открытых источников
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Украина пока не планирует закрывать границы из-за нового штамма коронавируса"Дельта"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "1+1"

"Мы уже ужесточили правила въезда в Украину. Если нужно будет, будем вводить жесткие меры, но полное закрытие границы пока не на повестке дня", - сказал он.

Напомним, что с 5 августа были изменены правила въезда в Украину для невакцинированных лиц.

"Люди, которые выехали за рубеж после вступления в силу постановления, будут пересекать границу беспрепятственно в случае хотя бы одной прививки от COVID. Для иностранцев и граждан без прививки будет самоизоляция с приложением "Дома", - сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

При этом самоизоляцию можно прекратить или сократить при условии отрицательного теста на COVID-19

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