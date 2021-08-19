На Тернопольщине умерла женщина, которая болела COVID-штаммом "Дельта"

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В городе Копычинцы Тернопольской области умерла женщина, у которой диагностировали штамм COVID-19 "Дельта"

Как пишет RegioNews со ссылкой на fainemisto.tv, об этом сообщила главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук.

48-летняя женщина вернулась из Великобритании. Здесь она заболела штаммом "Дельта". Заразились COVID-19 также и родственники покойной.

Главная санитарная врач Тернопольщины отмечает, что в области с 12 июля ухудшается эпидситуация. К примеру, за последние сутки там обнаружили 87 новых случаев коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина пока не планирует закрывать границу из-за штамма "Дельта".