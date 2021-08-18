В Киеве застрелили иностранца

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook ГУ Нацполиции в г. Киеве.

Это произошло сегодня около 11:30. На месте полицейские обнаружили тело мужчины с травмами головы и туловища, вероятно, огнестрельными. Предварительно установлено, что на мужчину совершили нападение неизвестные, которые избили и выстрелили в его сторону, после чего скрылись.

Продолжается проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация события.

По информации Telegram-канала dtp.kiev.ua, погибший является иностранцем.

Напомним, недавно на предприятии в Вышгороде работник пытался застрелить мужчину.