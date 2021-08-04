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04 августа 2021, 11:54 81

Дела Майдана: экс-командиру "Беркута" сообщили о подозрении

04 августа 2021, 11:54 81
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Следователи сообщили о подозрении бывшему командиру оперативной роты батальона милиции "Беркут" в Харьковской области в незаконном препятствовании проведению митингов и демонстраций

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый препятствовал массовому движению митингующих с Майдана Независимости в Верховную Раду, а также организовал совершение подчиненными сотрудниками террористического акта.

Действия бывшего командира роты "Беркута" привели к тяжелым последствиям, в том числе убийствам 3 митингующих, причинению тяжких телесных повреждений 11 лицам, средней тяжести – 59, легких – 129", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить одного из судей, который препятствовал митингам во время Майдана.

Киев расследование митинг полиция Майдан

 
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