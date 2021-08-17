Боевики на Донбассе ранили украинского военного

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Украинский военнослужащий получил ранения в результате вражеского обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Север", передает RegioNews.

Сегодня, 17 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В результате обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных сил Украины. Раненого защитника доставили в лечебное учреждение, состояние его здоровья — удовлетворительное, — говорится в сообщении.

По данным ОТУ, о действиях вооруженных формирований Российской Федерации было сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Как сообщалось, на Донбассе из-за обстрелов погиб украинский военный. За прошедшие сутки, 16 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.