Зеленский отреагировал на обыски и задержания в оккупированном Крыму

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что преследование людей в оккупированном Крыму должны быть немедленно прекращены, а люди - освобождены

Как передает RegioNews, об этом президент написал в Twitter.

Снова вопиюще нарушает права человека в оккупированном Крыму. Сегодня утром в домах крымских татар прошли обыски и задержания. Эти недопустимые преследования должны быть немедленно прекращены, а люди - освобождены", - говорится в сообщении.

Зеленский призвал мировое сообщество должным образом отреагировать на нарушения РФ.

Напомним, сегодня утром во временно оккупированном Крыму в 5 домах крымских татар прошли обыски в Симферопольском, Бахчисарайском и Балаклавском и Нахимовском районах Севастополя. По итогам обысков российские силовики задержали пятерых татар.