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17 августа 2021, 13:09 14

Зеленский отреагировал на обыски и задержания в оккупированном Крыму

17 августа 2021, 13:09 14
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Фото: president.gov.ua
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Президент Владимир Зеленский заявил, что преследование людей в оккупированном Крыму должны быть немедленно прекращены, а люди - освобождены

Как передает RegioNews, об этом президент написал в Twitter.

Снова вопиюще нарушает права человека в оккупированном Крыму. Сегодня утром в домах крымских татар прошли обыски и задержания. Эти недопустимые преследования должны быть немедленно прекращены, а люди - освобождены", - говорится в сообщении.

Зеленский призвал мировое сообщество должным образом отреагировать на нарушения РФ.

Напомним, сегодня утром во временно оккупированном Крыму в 5 домах крымских татар прошли обыски в Симферопольском, Бахчисарайском и Балаклавском и Нахимовском районах Севастополя. По итогам обысков российские силовики задержали пятерых татар.

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