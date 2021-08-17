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Бойовики на Донбасі поранили українського військового
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17 серпня 2021, 14:25 6

Бойовики на Донбасі поранили українського військового

17 серпня 2021, 14:25 6
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Фото з відкритих джерел
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Український військовослужбовець отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу у зоні проведення операції Об’єднаних сил

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Північ", передає RegioNews.

Сьогодні, 17 серпня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". В результаті обстрілу поранення отримав військовослужбовець Збройних сил України. Пораненого захисника доправлено до лікувального закладу, стан його здоров’я — задовільний, — йдеться в повідомленні.

За даними ОТУ, про дії збройних формувань Російської Федерації було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Як повідомлялося, на Донбасі через обстріли загинув український військовий. Протягом минулої доби, 16 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

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