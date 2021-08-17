На Донбассе из-за обстрелов погиб украинский военный

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За прошедшие сутки, 16 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, вблизи Золотого-4, Широкино и Водяного, что на Приазовье оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В направлении Новомихайловки и Прицепиловки вооруженные формирования боевиков обстреливали позиции ООС из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью", - отметили в ООС.

По состоянию на 7 часов утра, 17 августа, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Боевики били вблизи Прицепиловки и Водяного, что возле Донецка.

За текущие сутки боевых потерь среди украинских защитников нет.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения Операции объединенных сил нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано.