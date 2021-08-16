В Минздраве рассчитывают до конца года привить половину украинцев от COVID-19

Фото из открытых источников

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ

"Первично мы рассчитывали на работу по крайней мере 3 тыс. пунктов прививок, которые будут развернуты на самом низком уровне, начиная от объединенных территориальных общин - до каждого города. Это самая мощная сеть. Сейчас открыто около 2,5 тыс. таких пунктов прививки, открываются дополнительные...сначала было 1-2 центры массовой вакцинации, сейчас - почти 300, и они работают по всей стране. Мы оставляем такое же количество мобильных бригад-более 1000, которые могут вакцинировать людей, ограниченых в передвижении, или тяжелобольных, а также организованные коллективы. Эта инфраструктура за два месяца была полностью мобилизована, обучена и открыта по всей стране", - отметил главный санитарный врач Игорь Кузин

Он констатировал, что количество прививок в последние два месяца постоянно растет: "Иногда возникали определенные организационные проблемы, проблемы с электронной системой здравоохранения, иногда с доставкой вакцин. Сейчас система работает стабильно, и мы видим рост количества прививок. Эти факторы и быстрое развертывание структуры дает нам оптимизм говорить, что к концу лета должны сделать не менее 10 млн прививок с начала вакцинальной кампании, и это наш целевой показатель. По сути, мы сможем говорить об условной защите 5 млн украинцев".

"В то же время мы планируем показатели на конец 2021 года. И до конца года мы очень хотели бы вакцинировать 50% украинцев. И созданная инфраструктура будет использоваться и осенью, и зимой", - добавил Кузин.

Напомним, что с начала кампании вакцинации получили прививки 4 691 020 людей, из них получили первую дозу - 4 691 018 человек, полностью иммунизированы - 2 718 680 (из них два человека получили прививку за границей). В целом проведено 7 409 698 прививок