За сутки три нарушения: оккупанты вели огонь из пулеметов и гранатометов

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За прошедшие сутки, 15 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, неподалеку Светлодарска вооруженные формирования оккупантов обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Золотого-4 враг открывал огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Возле Катериновки противник применял автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На обстрелы противника наши военные открывали ответный огонь", - отметили в ООС.

По состоянию на 7 часов утра 16 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики прекратили стрелять по нашим бойцам.