За сутки три нарушения: оккупанты вели огонь из пулеметов и гранатометов
За прошедшие сутки, 15 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня
Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.
Так, неподалеку Светлодарска вооруженные формирования оккупантов обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Золотого-4 враг открывал огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Возле Катериновки противник применял автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
На обстрелы противника наши военные открывали ответный огонь", - отметили в ООС.
По состоянию на 7 часов утра 16 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики прекратили стрелять по нашим бойцам.