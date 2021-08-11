В Украине продлили общенациональный карантин
Правительство продлило карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине до 1 октября
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 11 августа, пишет RegioNews.
По словам Шмыгаля, эпидемическая ситуация контролируемая, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции по увеличению госпитализаций с коронавирусом.
"Правительство продлит адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года", - сообщил премьер.
Он отметил, что правительство готовит больницы, а количество коек с подведенным кислородом сейчас составляет почти 100%.
Напомним, ранее в Минсоцполитики рассказали, чего ожидать украинцам от субсидий в случае локдауна.
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