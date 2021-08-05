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05 августа 2021, 09:23 455

В Украине вступили в силу новые правила въезда: что изменилось

05 августа 2021, 09:23 455
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Фото из открытых источников
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В Украине 5 августа вступили в силу новые правила усиленного контроля при пересечении границы

Об этом пишет RegioNews

Соответствующее постановление правительство одобрило на прошлой неделе и сегодня оно вступило в силу.

Согласно документу, с 5 августа пересечение государственной границы из любых стран является беспрепятственным для граждан Украины при условии наличия документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, или справки о первых прививки из курса вакцинации.

Иностранцы с видом на постоянное проживание в Украине пересекают границу беспрепятственно при наличии документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации.

Вакцинированные граждане Украины и иностранцы с постоянным видом на жительство в Украине устанавливают приложение "Дома" и принимают на себя обязательства начать самоизоляцию спустя 72 часа в случае отсутствия отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тестированию на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2, сделанного в течение 72 часов с момента пересечения границы.

В случае невозможности использовать приложение гражданин будет находиться в обсервации.

Приложение "Вдома" не контролирует и не ограничивает передвижение пользователя первые 72 часа после пересечения границы. Он будет контролировать самоизоляцию с третьих суток или в случае получения положительного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тестированию на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2.

В то же время для всех лиц, независимо от гражданства, прибывших из России или Индии и находившихся на территории этих государств более 7 дней в течение последних двух недель, будут действовать более жесткие правила пребывания на самоизоляции. В частности для них будет установлена обязательная 14-дневная самоизоляция без права ее досрочного завершения.

Напомним, что постановление об изменении правил въезда правительство одобрило 28 июля. Ранее сообщалось, что в Украине уже сделали 5 млн прививок против COVID-19, из них 2 млн - в июле.

Кабмин COVID-19 самоизоляция тесты Постановление

 
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