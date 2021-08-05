В Україні набули чинності нові правила в'їзду: що змінилося
В Україні 5 серпня набули чинності нові правила посиленого контролю при перетині кордону
Про це пише RegioNews
Відповідну постанову уряд схвалив минулого тижня і сьогодні вона набула чинності.
Згідно до документу, з 5 серпня перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України за умови наявності документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях, або довідки про перше щеплення з курсу вакцинації.
Іноземці з посвідкою на постійне проживання в Україні перетинають кордон безперешкодно за наявності документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.
Невакциновані громадяни України та іноземці з посвідкою на постійне проживання в Україні встановлюють застосунок "Вдома" та беруть на себе зобов'язання розпочати самоізоляцію через 72 години в разі відсутності негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тестування на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, зробленого протягом 72 годин з моменту перетину кордону.
У разі неможливості використати застосунок громадянин перебуватиме в обсервації.
Застосунок "Вдома" не контролює і не обмежує пересування користувача перші 72 години після перетину кордону. Він контролюватиме самоізоляцію з третьої доби або в разі отримання позитивного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тестування на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2.
Водночас для всіх осіб, незалежно від громадянства, які прибули з Росії чи Індії та перебували на території цих держав більше ніж 7 днів протягом останніх двох тижнів, діятимуть більш жорсткі правила перебування на самоізоляції. Зокрема для них буде встановлена обов’язкова 14-денна самоізоляція без права її дострокового завершення.
Нагадаємо, що постанову про зміну правил в'їзду уряд схвалив 28 липня. Раніше повідомлялось, що в Україні вже зробили 5 млн щеплень проти COVID-19, із них 2 млн - в липні.