Оккупанты на Донбассе снова пять раз сорвали "тишину"
Вооруженные формирования России 4 августа пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины, пишет RegioNews.
Вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Павлополя и Гранитного. Оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.
Кроме того, у Южного боевики открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Также в районе населенного пункта Мирное пророссийские наемники обстреляли позиции ООС из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе осуществили дистанционное минирование территории у Майорска.