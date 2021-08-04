Оккупанты на Донбассе снова пять раз сорвали "тишину"

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Вооруженные формирования России 4 августа пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины, пишет RegioNews.

Вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Павлополя и Гранитного. Оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.

Кроме того, у Южного боевики открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также в районе населенного пункта Мирное пророссийские наемники обстреляли позиции ООС из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе осуществили дистанционное минирование территории у Майорска.