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Окупанти на Донбасі знову п'ять разів зірвали "тишу"
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04 серпня 2021, 17:49 19

Окупанти на Донбасі знову п'ять разів зірвали "тишу"

04 серпня 2021, 17:49 19
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Фото з відкритих джерел
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Збройні формування Росії 4 серпня п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства оборони України, пише RegioNews.

Ворожі обстріли були зафіксовані поблизу Павлополя та Гранітного. Окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.

Крім того, біля Південного бойовики відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Також в районі населеного пункту Мирне проросійські найманці обстріляли позиції ООС зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби бойовики на Донбасі здійснили дистанційне мінування території біля Майорська.

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