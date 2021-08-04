Окупанти на Донбасі знову п'ять разів зірвали "тишу"
Збройні формування Росії 4 серпня п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства оборони України, пише RegioNews.
Ворожі обстріли були зафіксовані поблизу Павлополя та Гранітного. Окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.
Крім того, біля Південного бойовики відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Також в районі населеного пункту Мирне проросійські найманці обстріляли позиції ООС зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби бойовики на Донбасі здійснили дистанційне мінування території біля Майорська.