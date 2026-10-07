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07 октября 2026, 09:41

В Сухопутных войсках создали Управление беспилотных систем: кто его возглавил

07 октября 2026, 09:41
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины было создано Управление беспилотных систем командования Сухопутных войск. Его возглавил полковник Андрей Остапенко

Об этом, как сообщает hromadske, представители Дроновых сил сообщили во время конференции в Киеве, передает RegioNews.

Новое управление будет заниматься рекрутингом военнослужащих, развитием беспилотной составляющей Сухопутных войск и подготовкой подчиненных подразделений.

Остапенко подчеркнул, что Дроновые силы не являются отдельным видом или родом войск. По его словам, это внутренний бренд Сухопутных войск, охватывающий развитие беспилотных систем общевойсковых бригад, подразделений беспилотников корпусного уровня и наземных роботизированных комплексов.

"Дублирование функций ни в коем случае нет. Мы не конкурируем с Силами беспилотных систем. В Сухопутных войсках мы выполняем все задачи в интересах общевойсковых подразделений", – отметил полковник.

По его словам, подразделения Дроновых сил принимают участие в оборонных и наступательных операциях, а также выполняют логистические миссии и задачи поддержки.

"На земле, в воздухе, повсюду" – так звучит лозунг Дроновых сил.

Остапенко отметил, что он отражает интегрированность беспилотной составляющей в Сухопутные войска.

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, Украина разработала новую малую ракету "Ника", предназначенную для перехвата реактивных беспилотников типа "шахед".

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