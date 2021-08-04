Боевики на Донбассе осуществили дистанционное минирование территории у Майорска

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За прошедшие сутки, 3 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, вблизи населенных пунктов Золотое-4 и Луганское оккупанты обстреливали позиции ООС из стрелкового оружия. Неподалеку Широкиного, Водяного, что возле Донецка и Авдеевки боевики открывали огонь из минометов 82-го калибра.

У Водяного, что на Приазовье, враг вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. А в районе населенного пункта Майорск враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7 часов утра, 4 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.

Ранее сообщалось, что оккупанты на Донбассе шесть раз сорвали режим "тишины".