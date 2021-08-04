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Боевики на Донбассе осуществили дистанционное минирование территории у Майорска
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04 августа 2021, 08:11 197

Боевики на Донбассе осуществили дистанционное минирование территории у Майорска

04 августа 2021, 08:11 197
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 3 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, вблизи населенных пунктов Золотое-4 и Луганское оккупанты обстреливали позиции ООС из стрелкового оружия. Неподалеку Широкиного, Водяного, что возле Донецка и Авдеевки боевики открывали огонь из минометов 82-го калибра.

У Водяного, что на Приазовье, враг вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. А в районе населенного пункта Майорск враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7 часов утра, 4 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.

Ранее сообщалось, что оккупанты на Донбассе шесть раз сорвали режим "тишины".

Донбасс война военная техника ООС обстрел

 
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