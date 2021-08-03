11:59  03 августа
У Кличко рассказали, кто получит пропуска на транспорт в случае нового локдауна в Киеве
14:19  03 августа
Четыре главы фракций имеют низкие показатели голосования в Раде - КИУ
17:41  03 августа
Оккупанты на Донбассе шесть раз сорвали режим тишины, в ВСУ - без потерь
UA | RU
UA | RU
03 августа 2021, 17:06 29

Резкого поднятия тарифов на электроэнергию для населения не будет - пресс-секретарь Зеленского

03 августа 2021, 17:06 29
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Резкого поднятия тарифов на электроэнергию для населения не будет

Как передает Regionews об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров.

"Для многих его не будет вообще", - отметил спикер Владимира Зеленского не уточнив о каких категориях идет речь

По словам Никифорова, сейчас правительство и Нацкомиссия по вопросам регулирования рынка электроэнергетики и коммунальных услуг "обрабатывает, какой должна быть система оплаты за электроэнергию и цены".

"Я думаю, что ко дню Независимости, а, возможно, и раньше увидим, кто и сколько должен платить", - резюмировал Никифоров

Напомним, Нацбанк прогнозирует, что в сентябре вырастут тарифы на электроэнергию для населения. Кабмин продлил срок действия цен на электроэнергии для населения в 1.68 грн \ киловатт до 31 августа. До этого Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стоимость "тока" вырастет не для всех слоев населения

Офис президента НКРЭКУ тарифы население электричество

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Летнее днепровское обострение: "московские каникулы" Краснова-младшего и "запуск в космос" Филатова
Харьковская база партии "днепропетровских". Как Терехов помогает соседям поглощать Харьков
Все публикации »
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua