Резкого поднятия тарифов на электроэнергию для населения не будет - пресс-секретарь Зеленского
Резкого поднятия тарифов на электроэнергию для населения не будет
Как передает Regionews об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров.
"Для многих его не будет вообще", - отметил спикер Владимира Зеленского не уточнив о каких категориях идет речь
По словам Никифорова, сейчас правительство и Нацкомиссия по вопросам регулирования рынка электроэнергетики и коммунальных услуг "обрабатывает, какой должна быть система оплаты за электроэнергию и цены".
"Я думаю, что ко дню Независимости, а, возможно, и раньше увидим, кто и сколько должен платить", - резюмировал Никифоров
Напомним, Нацбанк прогнозирует, что в сентябре вырастут тарифы на электроэнергию для населения. Кабмин продлил срок действия цен на электроэнергии для населения в 1.68 грн \ киловатт до 31 августа. До этого Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стоимость "тока" вырастет не для всех слоев населения