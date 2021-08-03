Резкого поднятия тарифов на электроэнергию для населения не будет - пресс-секретарь Зеленского

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Резкого поднятия тарифов на электроэнергию для населения не будет

Как передает Regionews об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров.

"Для многих его не будет вообще", - отметил спикер Владимира Зеленского не уточнив о каких категориях идет речь

По словам Никифорова, сейчас правительство и Нацкомиссия по вопросам регулирования рынка электроэнергетики и коммунальных услуг "обрабатывает, какой должна быть система оплаты за электроэнергию и цены".

"Я думаю, что ко дню Независимости, а, возможно, и раньше увидим, кто и сколько должен платить", - резюмировал Никифоров

Напомним, Нацбанк прогнозирует, что в сентябре вырастут тарифы на электроэнергию для населения. Кабмин продлил срок действия цен на электроэнергии для населения в 1.68 грн \ киловатт до 31 августа. До этого Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стоимость "тока" вырастет не для всех слоев населения