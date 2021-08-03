На Житомирщине мужчина убил отца и устроил ДТП на авто с дочерьми
В селе Троянов Житомирской области полиция задержала подозреваемого в убийстве 49-летнего мужчину, который после совершения преступления угнал автомобиль у брата и с двумя дочерьми устроил ДТП
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.
Совершив убийство, злоумышленник посадил в чужое авто двух маленьких дочерей и специально врезался в электроопору. Дети чудом остались невредимыми.
Виновник происшествия был пьян. Одна из его дочерей рассказала, что перед тем как уехать, отец очень ругался с дедушкой, и тот после скандала остался во дворе.
Сообщается, что спор у мужчин возник из-за автомобиля. Якобы старший брат завидовал младшему, а злость сорвал на отце.
Напомним, на днях в Черниговской области отец топором зарубил сына.
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