В Днепре пьяный водитель врезался в столб и заснул
В Днепре пьяный водитель врезался в столб и заснул
Как пишет RegioNews, об этом сообщили в патрульной полиции Днепропетровской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Криворожский. Автомобиль ВАЗ 2107 въехал в Chevrolet, а затем врезался в дорожный столб.
Об этом в полицию сообщил водитель Chevrolet. Патрульные прибыли на место происшествия и обнаружили, что за рулем ВАЗа находится мужчина с признаками сильного алкогольного опьянения.
Водитель ВАЗа сказал, что он нетрезв, после чего уснул.
Напомним, недавно на Житомирщине пьяный водитель ночью въехал в магазин.
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