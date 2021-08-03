Фото: Нацполиция

В Днепре пьяный водитель врезался в столб и заснул

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в патрульной полиции Днепропетровской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Криворожский. Автомобиль ВАЗ 2107 въехал в Chevrolet, а затем врезался в дорожный столб.

Об этом в полицию сообщил водитель Chevrolet. Патрульные прибыли на место происшествия и обнаружили, что за рулем ВАЗа находится мужчина с признаками сильного алкогольного опьянения.

Водитель ВАЗа сказал, что он нетрезв, после чего уснул.

Напомним, недавно на Житомирщине пьяный водитель ночью въехал в магазин.