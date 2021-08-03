COVID в Украине: за сутки выявили более 800 случаев заражения

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В Украине за 2 августа COVID-19 диагностировали у 827 человек, зафиксировано 26 летальных случаев, 334 человека госпитализировали, 533 пациентов выздоровели

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, среди заболевших за 2 августа - 68 детей и 26 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки зарегистрировали в г. Киев (198), Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях.

Также за прошедшие сутки протестировано: методом ПЦР - 19 946 человек, методом ИФА - 8 229 человек, экспресс-тестами - 11 447 человек.

За все время пандемии в Украине заболел 2 254 361 человек, выздоровели 2 187 703 человека, умер - 52 981 человек.

Напомним, что по состоянию на 2 августа в Закарпатской, Ровенской, Тернопольской и Черкасской областях один из эпидемиологических показателей не соответствует норме "зеленой" зоны.