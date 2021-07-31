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31 июля 2021, 11:28 74

В Украине полностью вакцинировали от COVID-19 два миллиона человек

31 июля 2021, 11:28 74
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки в Украине против коронавируса вакцинировали 150 080 граждан, полностью завершили вакцинацию двумя дозами 2 000 356 человек

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

Более двух миллионов украинцев уже полностью иммунизированы от COVID-19. За сутки 30 июля 2021 года против COVID-19 вакцинировано 150 080 человек. Одну дозу получили 88 219 человек полностью иммунизированы - 61 861 человек", - говорится в сообщении.

В Минздраве рассказали, что в течении суток работали 873 мобильные бригады, 2 485 пунктов вакцинации и 255 центров.

В целом от начала кампании вакцинации одну дозу получили 3 525 848 украинцев, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 000 356 человек. Всего сделали 5 526 204 прививок.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине 21 июля начался пятый этап COVID-вакцинации.

коронавирус Украина вакцина Минздрав вакцинация

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