Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 916 новых случаев болезни

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За прошедшие сутки, 30 июля в Украине лабораторно подтвердили 916 новых случаев COVID-19 заболели 61 ребенок и 43 медработника

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (176), Одесской (85), Донецкой (73), Харьковской (70) и Днепропетровской (56) областях", - говорится в сообщении.

В больницы попали 486 больных, 15 пациентов скончались. Болезнь смогли преодолеть 510 граждан.

Также за сутки в Украине провели 42 546 тестирований на наличие вируса, в частности, методом ПЦР - 20 659, методом ИФА - 7895.

От начала пандемии в Украине заболели 2 252 785 человек, выздоровели - 2 186 863, общее количество смертей от COVID-19 составляет 52 945.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине у 17 пациентов подтвердился "Дельта" - штамм коронавируса.