Более 40% украинцев имеют антитела к COVID-19-МОЗ

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на результаты всеукраинского исследования распространенности антител к коронавирус, обнародованные на сайте Центра общественного здоровья

"По состоянию на июнь - июль 2021 года у 40,5% участников исследования выявили определяемые антитела класса IgG к одному из белков коронавирус SARS-CoV-2 (RBD-домена S1-протеина).Согласно предварительной статистической оценке, если этот показатель экстраполировать на все население Украины, то он, вероятно, будет в пределах от 39,3% до 41,7% (95% доверительный интервал)", - отмечается в сообщении

При этом специалисты подчеркивают, что фактическое число украинцев, имеющих антитела может быть больше, поскольку на результаты исследования влияют такие факторы:

- часть людей в определенные периоды после инфицирования не имеет антител к RBD-домена S1-протеина, но имеет антитела к другим белкам — это будет дополнительно оценено в рамках исследования;

- из-за возможной непродолжительной циркуляции антител у части людей, перенесших COVID-19, они могли исчезнуть к моменту исследования;

- уровни антител могли быть заниженными для выявления лабораторными методами или находиться на уровне ниже порога конкретной тест-системы".

Напомним, что с 1 августа в Киеве откроют еще один центр COVID-вакцинации/