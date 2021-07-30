В столице откроют еще один центр COVID-вакцинации
С 1 августа в киевском ТРЦ Blockbuster Mall откроется еще один центр массовой вакцинации от коронавируса
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, пишет RegioNews.
Центр вакцинации в ТРЦ Blockbuster Mall будет работать с 1 августа без выходных с 11:00 до 21:00. Все желающие смогут сделать прививку от COVID-19 вакциной CoronaVac Sinovac Biotech.
Записаться на прививку могут все желающие от 18 лет по телефону контакт-центра Минздрава: 0-800-60-20-19.
Напомним, что со следующей недели в Украине можно будет сделать прививку от COVID-19 детям от 12 лет.
Также сообщалось, что более 3 млн украинских граждан получили прививки от COVID-19.
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