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30 июля 2021, 16:42 1

В столице откроют еще один центр COVID-вакцинации

30 июля 2021, 16:42 1
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Фото из открытых источников
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С 1 августа в киевском ТРЦ Blockbuster Mall откроется еще один центр массовой вакцинации от коронавируса

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, пишет RegioNews.

Центр вакцинации в ТРЦ Blockbuster Mall будет работать с 1 августа без выходных с 11:00 до 21:00. Все желающие смогут сделать прививку от COVID-19 вакциной CoronaVac Sinovac Biotech.

Записаться на прививку могут все желающие от 18 лет по телефону контакт-центра Минздрава: 0-800-60-20-19.

Напомним, что со следующей недели в Украине можно будет сделать прививку от COVID-19 детям от 12 лет.

Также сообщалось, что более 3 млн украинских граждан получили прививки от COVID-19.

коронавирус Украина вакцина вакцинация центр вакцинации

 
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