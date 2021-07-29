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29 июля 2021, 13:01 259

В Минздраве рассказали, что работу определенных заведений могут привязать к вакцинации

29 июля 2021, 13:01 259
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Фото: из открытых источников
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Требование о вакцинации персонала учреждений для их работы во время усиления карантина могут ввести не только в отношении школ

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на пресконференции.

"Вчера мы правительством одобрили изменения в постановлении о карантине, которыми предусмотрели одну такую особенность, - учебные заведения, когда область будет переходить из "зеленой" зоны в "желтую", "оранжевую" или "красную", смогут работать … если более 80% педагогического состава вакцинировано против COVID-19. Такие инициативы, я думаю, будут появляться и в дальнейшем", - отметил Ляшко.

По словам министра, на сегодня вакцинация в Украине является добровольной и бесплатной, вакцины достаточно, нужно желание прийти и сделать прививку.

Напомним, главный санврач Игорь Кузин отмечает, что отмена обязательного ношения масок возможна после того, как будет вакцинирована большая часть населения.

Виктор Ляшко Минздрав вакцина предприятие работа

 
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