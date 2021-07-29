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29 июля 2021, 11:42 35

В МОЗ назвали условие отмены масочного режима

29 июля 2021, 11:42 35
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Фото из открытых источников
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Главный санврач Игорь Кузин отмечает, что отмена обязательного ношения масок возможна после того, как будет вакцинирована большая часть населения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Украинскую правду

По его словам, отмену обязательного ношения масок для вакцинированных от COVID-19 в Минздраве не рассматривают.

"Хочу вернуться к тому решению Центра контроля и профилактики болезней - несмотря на то, что они действительно сначала давали такую рекомендацию, затем они внесли коррективы и ограничения относительно ношения масок. И сейчас они возвращаются к базовым требованиям, потому что действительно маски являются обязательными при недостаточном уровне охвата прививками", - объяснил Кузин.

Он добавил, что массовая вакцинация снизит риск передачи COVID-19.

"Мы можем рассматривать (отмену масочного режима. - Ред.) только тогда, когда большая часть населения является вакцинированной и когда есть гарантия, что ни один человек, который снимает маску в общественном месте или месте скопления людей, не имеет риска передать инфекцию", - добавил главный санврач.

Напомним, что 28 июля Кабмин принял решение об изменении правила въезда в Украину. В соответствии с ними, в частности украинцы, которые возвращаются из-за границы на Родину должны будут либо сдать ПЛР тест либо отправиться на самоизоляцию. В тоже время пока соответствующее постановления не опубликовано

вакцина COVID-19 маски тесты вакцинация

 
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