В Украине хотят ввести QR-коды вакцинации

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Министерство здравоохранения планирует ввести в Украине QR-коды о вакцинации от коронавирусной болезни по аналогии с другими странами

Как передает RegioNews, об этом рассказал главный санврач Игорь Кузин в интервью "Украинской правде".

"Мы понимаем и видим на примере других стран, что вакцинированные получают дополнительные преимущества или упрощенный доступ к определенным услугам. Основная идея, которая использовалась в других государствах и которую, скорее всего, будет использовать Украина - это максимальное использование внутреннего цифрового сертификата. Он должен стать условным пропуском", - сообщил Кузин.

Он отметил, что пока внутренние сертификаты только тестируются, поэтому не известно, "как это будет работать на том или ином уровне эпидбезопасности".

Мы будем это обдумывать уже после завершения тестирования. Это будет QR-код, который будет показывать, что человек вакцинирован, либо переболел, либо имеет отрицательный ПЦР или антиген-тест", - пояснил Кузин.

Напомним, главный санврач Игорь Кузин отмечает, что отмена обязательного ношения масок возможна после того, как будет вакцинирована большая часть населения.