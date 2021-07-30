В Украине продлят карантин, - Минздрав

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Об этом он сказал в эфире "Завтрака с 1+1", пишет RegioNews.

На сколько времени его продлят, он не сообщил, однако отметил, что есть области, в которых ухудшается COVID-статистика. Это районы Луганской, Донецкой, Харьковской, Львовской областей, но Киев сюда не входит, уточнил он.

"По поводу продления карантина. Он будет продолжен, потому что мы понимаем, что к карантину привязывается много организационных мероприятий. Поэтому он будет продлен", - заявил Кузин.

Напомним, ранее стало известно, какие ограничения во время карантина могут отменить для COVID-вакцинированных.