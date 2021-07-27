Июль напоследок прогремит грозами на западе Украины

На морских курортах Украины температурный, ультрафиолетовый и кислородный режим в конце июля будет комфортным. Конечно, у каждого свои представления о хорошей погоде, но летний морской курорт – это безоговорочно солнечная погода и чистое спокойное море

По прогнозу Sinoptik.ua на этой неделе средняя температура воздуха днем на морских курортах Украины ожидается до +35 градусов, ночью до +24…+26 °С. Есть вероятность локальных гроз и дождей.

На климатических курортах Карпат прохладнее, особенно в выходные, и всю неделю будет периодически дождить.

Курорты Черного моря

Устойчивая жаркая малооблачная погода установится на черноморских курортах в конце июля. Гроз и ливней не избежать, но они будут кратковременными и не везде, отметятся точечно, местами.

В Одессе жарко, до +33 °С, но из-за влажности воздуха температура будет ощущаться как +37 °С. Но, как говорят в Одессе, высокие градусы не помешают "впечатляться" у моря. 1 августа могут пройти грозовые дожди. Температура морской воды возле Одессы до +24 °С с тенденцией к повышению.

В Скадовске на этой неделе солнечно. Температура днем немного не дотянет до +30 °С, ночью +25 °С. В четверг усиление юго-западного ветра до 5,5 м/сек. Море прогреется до +26 °С.

Курорты Азовского моря

На морских курортах Азовского моря в конце июля стабильно жарко, до +33 °С. В четверг и пятницу местами могут пройти небольшие дожди.

Во второй половине лета ночью в море можно наблюдать явление биолюминесценции, свечение планктона. В тихую, темную и теплую ночь можно увидеть синие мерцающие огоньки в море. На этой неделе 31 июля и 1 августа ночью на море ожидается штиль. Правда, планктон привлекает и медуз, но с ними уже научились бороться, расставляя сети на пляжах.

В Геническе на этой неделе ясная погода, днем +32…+33 °С, ночью до +23 °С. Температура +32 °С будет чувствоваться как +38 °С из-за ветров южных направлений и влажности воздуха.

В Кирилловке жаркая, малооблачная погода будет стоять всю неделю. Ощущение духоты до +35 °С при реальных показаниях термометра +30 °С – температурный признак этой недели. Ночью воздух остынет до +25…+26 °С.

Курорты Карпат

На климатических курортах высокогорья Карпат погода для любителей прохлады. В высокогорье в пятницу, 30 июля, максимальная температура воздуха +25 °С, в остальные дни недели +20…+23 °С. Правда, дожди будут идти почти каждый день.

В Закарпатье жарко, до +32 °С, в Львовской области до +30 °С. К выходным ожидаются дожди и похолодает.

В Косино последняя неделя июля выдастся пасмурной и дождливой. Температура воздуха днем +23…+25 °С, только в среду воздух может прогреться до +27 °С. Ночью прохладно +12…+13 °С.

В Трускавце до выходных будет малооблачно, днем +27…+30 °С. В выходные очень большая вероятность грозовых дождей и снижение температуры до +24…+25 °С.

Ранее сообщалось, что Украина возвращается к обычным июльским показателям температуры.