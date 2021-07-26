На Николаевщине каждая 4-5 крупногабаритная машина едет перегруженной - Служба автодорог области

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Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Николаевской области, передает RegioNews.

Большинство нарушителей превышают ограничение общей массы более чем на 20%. То есть при максимально допустимой массе в 40 т, почти каждая 5 фура передвигается по дорогам с нагрузкой 48 т и более, — говорится в сообщении.

По мнению экспертов, долговременность эксплуатации дорог в таком случае невозможна.

Сообщаем, что дальнейшие попытки объезда WIM-систем будут сразу доведены до правоохранительных органов. Настоятельно просим руководителей местных территориальных общин больше внимания уделять запрету несанкционированного проезда транспорта, который обходит комплексы автоматического габаритно-весового контроля, — предупредили в службе.

Как сообщалось, 29 июня Рада одобрила штрафы за отказ от габаритно-весового контроля перегруженных фур. В Украине будут штрафовать за отказ от габаритно-весового контроля - Верховная рада одобрила соответствующий законопроект №3743 во втором чтении.